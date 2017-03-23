Рада приняла важный закон для бизнеса: исключается требование об обязательном использовании печатей

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект No4194 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими-лицами предпринимателями".

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 нардепов.

Законопроект усовершенствует государственное регулирование использования печатей в хозяйственной деятельности.

Так, из законодательства исключается требование об обязательном использовании печатей (независимо от их наличия у субъектов хозяйствования), исключается возможность признания документа (соглашения, соглашения) недействительным (незаключенным, несовершенным) в связи с отсутствием оттиска печати.

226 ЗА!Печатки більше НЕ обов'язкові:) ПРИЙНЯТО #ЗП4194 використання печаток юр.особами та фіз.-особами підприємцями:https://t.co/jwOdIxkRlX pic.twitter.com/u93F8ysZwL - Верховна Рада (@verkhovna_rada) 23 марта 2017 г.

Кроме того, предполагается исключить необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления.

Также документом устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличия оттиска печати на официальном документе.

Предполагается, что имплементация норм законопроекта поднимет Украину на несколько пунктов в рейтинге Doing Business.

Напомним, ВР поддержала во втором чтении законопроект No5105 "О внесении изменений в закон "Об инвестиционной деятельности" (относительно государственных инвестиционных проектов)".