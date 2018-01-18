Рада приняла закон о приватизации госимущества

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (No7066) проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Владимир Иванчук сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на упрощение процесса приватизации.