Рада приняла законопроект о верификации госвыплат и субсидий.

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла за основу проект закона о верификации и мониторинге государственных выплат

За законопроект No1231 проголосовали 254 народных депутатов, передает корреспондент "ДС".

Документом предлагается ввести верификацию (проверку) государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат в законопроекте определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно- аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - говорится в пояснительной записке.

Также нардепы рассмотрели и альтернативный законопроект No1231-1, который предлагал проведение превентивной и текущей верификации государственных выплат исключительно при наличии добровольного письменного согласия на ее проведение. При этом, пенсии и стипендии (кроме социальных стипендий) предлагали не включать в государственные выплаты, подлежащие верификации.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг предусмотрено 47 628,6 млн грн. По сравнению с текущим 2019 годом, финансирование субсидий будет урезано на 8,3 млрд грн.