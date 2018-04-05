Рада призывает запретить строительство Северного потока-2

Депутаты призвали парламенты и правительства стран мира сделать все возможное для запрета строительства Северного потока-2

Верховная Рада призывает запретить строительство газопровода Северный поток- 2. Как передает корреспондент LIGA.net, за постановление об обращении Верховной Рады к международному сообществу по поводу недопустимости строительства газопровода и монополии РФ на мировом газовом рынке N8111 проголосовали 266 депутатов.

Депутаты призывают парламенты и правительства стран мира сделать все возможное для запрета строительства Северного потока-2, а бизнес - не принимать участие в финансировании или лоббировании проекта.

Также Верховная Рада призывает немедленно провести консультации между правительством Украины и Еврокомиссией по поводу недопущения строительства газопровода. Помимо этого, депутаты просят мировое сообщество распространить на Газпром и аффилированные с ним структуры персональные и секторальные санкции в связи с российской агрессией против Украины.