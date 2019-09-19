Рада продлила на 3 года действие закона о финансовой реструктуризации

Верховная Рада Украины в четверг продлила действие закона "О финансовой реструктуризации" на три года.

За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), поддержанный депутатами законопроект также предусматривает уточнение законодательства с целью более оптимального проведения банками соответствующих процедур. В частности, разрешено проводить совместную процедуру реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов, уточнены условия уступки прав требования в процедуре финансовой реструктуризации и нормы относительно концентрации, что должно облегчить процедуру реструктуризации в части согласования с Антимонопольным комитетом Украины. Кроме того, уточнены нормы относительно определения момента возмещения потерь кредиторов, предусматривающие удовлетворение требований за счет ипотеки.

Как отмечается в сообщении, следующим, не мене важным заданием Нацбанк считает создание полноценного вторичного рынка проблемных долгов и развитие соответствующей инфраструктуры. "Необходимо не только решать вопросы работы с имеющейся проблемной задолженностью, но и думать о будущем. С активизацией кредитования неизбежно будут появляться и новые неработающие кредиты, поэтому необходимо создать цивилизованные условия и инструменты для эффективной работы с NPL, чтобы не допускать их накопления на балансах банков в будущем", - цитирует пресс-служба НБУ первого заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову.

По ее словам, решению этой задачи будет способствовать внесение в Раду и дальнейшее принятие законопроекта о деятельности по управлению задолженностью, разработанного в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Он урегулирует вопросы работы компаний по управлению задолженностью, что вместе с имплементацией закона о банкротстве и защите прав кредиторов создаст полноценные условия для работы с проблемными долгами.

В 2016 году был принят закон "О финансовой реструктуризации", благодаря которому был создан механизм добровольной внесудебной реструктуризации задолженностей предприятий-заемщиков.

По данным НБУ, с 2016 года банки провели реструктуризацию долга на более 30 млрд грн по процедуре финансовой реструктуризации, которая определена этим законом. Большая часть договоров приходится на государственные банки.