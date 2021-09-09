Рада пропонує індексувати пенсії щорічно 1 березня

9 вересня Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за проєкт закону No4668.

За проголосувало 298 народних депутатів, утрималося 20, не голосувало 28, проти ніхто не проголосував.

Законопроєктом пропонують здійснювати щорічну індексацію пенсій: військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір із якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва та іншими умовами; призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на важкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Після набуття законом чинності додаткові витрати України становитимуть 7,2 млн грн для 817 осіб, яким встановлено надбавки за раніше чинним законодавством за більш пізній вихід на пенсію, зазначили в пояснювальній записці.

"Згідно з раніше чинним законом "Про пенсійне забезпечення" така надбавка становила 10% основного розміру пенсії за кожний повний рік роботи після досягнення пенсійного віку", - уточнили автори проєкту закону.

В Україні розмір пенсії підвищують на 0,5-0,75% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, залежно від кількості місяців відтермінування виходу на пенсію.

Ще 0,03 млн грн на рік знадобиться для дострокового призначення пенсій матерям дітей, у яких діагностовано важке, рідкісне захворювання, але не встановлено інвалідності.