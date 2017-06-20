Рада провалила законопроект о регулировании перевода денежных средств

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект No5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств".

Указанный документ не получил достаточной поддержки в сессионной зале на заседании во вторник.

Попытка председателя Верховной Рады Андрея Парубия вернуть законопроект авторам на доработку также оказалась безуспешной.

Таким образом, документ полностью отклонен.

Как сообщалось, указанный законопроект облегчает выход на украинский рынок международных платежных систем и разрешает небанкам выпускать электронные деньги.