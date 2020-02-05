Рада провалила законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма

В Верховной Раде, где сегодня проходит очередное заседание, не хватило голосов народных депутатов, чтобы поддержать в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий Украины. За проект закона No2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" проголосовали 184 нардепа.

В свою очередь Кабмин выступил с инициативой снять этот проект закона с рассмотрения парламентом, чтобы доработать его в профильном комитете. Замминистра финансов Юрий Джигир заявил, что такое решение было принято правительством в связи с тем, что воплощение данного проекта закона в жизнь требует значительных расходов из госбюджета.

"При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривен. Это нетривиальные дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств. Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами. Предлагаем доработать и подать этот законопроект с соответствующими доходными компенсаторами", - отметил Джигир во время выступления в зале Рады.

Напомним, что о регистрации законопроекта No2083-д в парламенте стало известно 27 ноября.

Документ предусматривает следующие нововведения: получение пенсий жителями неподконтрольных территорий без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца); выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года); предоставление жителям временно оккупированных территорий возможности докупить трудовой стаж без применения санкций; предоставление возможности рассчитать пенсию жителям временно оккупированных территорий, которые потеряли свои документы.