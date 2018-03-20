Рада провалила законопроект об управлении госбанками

Верховная рада отклонила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками".

За принятие соответствующего правительственного законопроекта No7180 в первом чтении проголосовали 187 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Депутаты также не поддержали предложения спикера вернуться к рассмотрению документа либо направить его на доработку.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан в рамках выполнения утвержденной правительством стратегии развития государственных банков.

В частности, документом предлагалось пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления государственных банков, привести их в соответствие с лучшими международными стандартами путем создания изолированной от политического влияния системы управления деятельностью государственных банков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены.

По предложению Минфина, в состав набсовета госбанков должны были войти 5 независимых членов из 7.

В то же время парламентский комитет предлагал увеличить их количество до 6 из 9, предоставив право назначить по одному представителю президенту, Кабмину и парламенту.

Проектом также определялся перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.

Кроме того, проектом также предлагалось внести дополнения в Уголовный кодекс, установив ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.

Ранее АМКУ рекомендовал обновить набсоветы в госбанках. Поскольку в набсоветы разных госбанков входят одни и те же лица.

АМКУ вынес решение по итогам расследования о возможном заговоре госбанков, которое длилось почти год. Комитет составил список рекомендаций для Минфина.