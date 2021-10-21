Рада ратифікувала угоду з ЄБРР про розвиток логістичної мережі Укрпошти

Верховна Рада ратифікувала гарантійну угоду "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як повідомляє коресподент Укрінформу, законопроєкт No0123 в цілому підтримали 280 народних депутатів.

Так, ухвалений документ ратифікує гарантійну угоду, відповідно до якої ЄБРР профінансує проєкт з розвитку логістичної мережі та сільських відділень Укрпошти. Проєкт "Логістична мережа" передбачає створення нових логістичних центрів Укрпошти та встановлення сучасного сортувального обладнання в логістичних хабах та депо.

Реалізація проєкту "Сільське відділення" забезпечить оновлення моделі роботи поштових відділень у селах з населенням менше 1 тис. осіб. Замість сільських стаціонарних нерентабельних відділень поштового зв'язку планується запровадити пересувні відділення поштового зв'язку з новими мобільними бригадами та з обов'язковим наданням послуг у кожному населеному пункті.

Згідно з умовами угоди, ЄБРР надасть Укрпошті 63 млн євро на реаліазацію цього проєкту.

Гарантійну угоду "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку було підписано у листопаді 2020 року.



