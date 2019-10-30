Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Британией

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект о ратификации Протокола между правительствами Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества, передает корреспондент РБК-Украина.

За ратификацию проголосовали 323 нардепа.

Соответствующая конвенция была совершена в Лондоне 10 февраля 1993 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что соответствующий протокол вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных действующим законодательством Украины, в связи с чем он подлежит ратификации Верховной радой.

Субъектами выполнения протокола являются Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.