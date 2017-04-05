Рада ратифицировала протокол со Швейцарией в отношении международных перевозок пассажиров и грузов

Верховная Рада ратифицировала протокол между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 г. и Протокола к Соглашению.

ОБ этом сообщает корреспондент ГолосUA.

За соответствующий закон No0137 проголосовали 232 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, ратификация данного документа должен подтвердить согласие Украины на обязательность выполнения положений, подписанных межправительственных двусторонних документов и завершение внутригосударственной процедуры со стороны Украины относительно вступления указанным Протоколом действия.

Документ вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этим Протоколом.