Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Верховная Рада 11 июля ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, передает корреспондент "ГОРДОН".

За принятие соответствующего законопроекта No0223 в целом проголосовали 230 народных депутатов.

"Соглашение о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и правительством государства Израиль, заключенное 21 января 2019 года в Иерусалиме, которое вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения, выполнены, ратифицировать", - сказано в тексте документа.

Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированы регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для примерно 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в министерстве экономического развития и торговли Украины..

Переговоры о создании зоны свободной торговли Украина и Израиль вели несколько лет.

27 апреля 2018 года представители Украины и Израиля парафировали соглашение о зоне свободной торговли между странами.