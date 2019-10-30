Рада ратифицировала соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Соответствующее решение поддержали 333 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона 0002 о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к нему подготовлен с целью выполнения внутренних государственных процедур, необходимых для того, чтобы Соглашение и Протокол к нему вступили в силу в отношениях между двумя странами.

Необходимость заключения данного Соглашения и Протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: во- первых, в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, во- вторых, в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход. Поэтому Соглашение и Протокол к нему будут способствовать во-первых, избежанию двойного налогообложения, во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов и, в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

От принятия этого акта зависит вступление в силу Соглашения между Правительством Украины и Правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к нему. Вследствие заключения указанного Соглашения и Протокола к нему предприниматели обеих стран получат гарантии того, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Соглашение и Протокол к нему также гарантируют, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства.

Кроме того, Соглашение и Протокол к нему направлены на предупреждение уклонения от уплаты налогов. Таким образом, создаются дополнительные условия для углубления украинско-малайзийских экономических отношений.

В ходе обсуждения нардепы сообщили, что налоговые ставки, указанные в соглашении, правительства обеих стран согласовывали в течение полутора лет.

Напомним, вчера, 29 октября, парламентарии ратифицировали соглашение с правительством США о налоговых требованиях к иностранным счетам.