Рада ратифицировала соглашение с Мальтой об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения. Соответствующий законопроект поддержали 280 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Представляя законопроект в парламенте, заместитель министра финансов Юрий Буца отметил, что целью этого документа является избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц на территориях обеих стран.

По его словам, конвенция также направлена на предупреждение уклонения от уплаты налогов, устранение налоговой дискриминации и создание механизмов для улучшения сотрудничества между налоговыми органами Украины и Мальты путем обеспечения обмена налоговой информацией.

Согласно пояснительной записке к документу, ратификация этой конвенции даст предпринимателям обеих стран гарантии того, что доходы, полученные ими от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению..