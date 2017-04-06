Рада разрешила реорганизацию медучреждений в предприятия

Верховная Рада разрешила реорганизовать учреждения здравоохранения в коммунальные и казенные некоммерческие предприятия.

За соответствующий законопроект N2309а-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения" проголосовали 280 депутатов.

Согласно пояснительной записке документа, целью законопроекта "является комплексное реформирование системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обслуживания населения".

Законом устанавливается ряд стимулов, в том числе финансовых, для такой реорганизации учреждений здравоохранения, урегулируются особенности заключения трудовых контрактов с их руководителями и уточняются источники финансирования оказания медицинской помощи медучреждениями.

По словам председателя комитета по вопросам здравоохранения и соавтора законопроекта Ольги Богомолец, новая норма закона даст толчок для внедрения более эффективных форм хозяйствования в системе здравоохранения Украины.

"Закон предоставит учреждениям здравоохранения финансовую и управленческую автономию для обеспечения эффективного использования финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов", - отметила она, представляя документ с трибуны парламента.