Рада схвалила залучення приватних інвестицій у будівництво доріг

Верховна Рада ухвалила законопроєкт No5090, який дозволяє залучати приватних інвесторів до будівництва доріг в Україні, повідомило 15 лютого у Facebook Міністерство інфраструктури.

Документ запроваджує довгострокові зобов'язання державних партнерів (концесійників) за договорами державно-приватного партнерства (ДПП) або концесії.

"Прийнятий закон врегульовує питання взаємних обов'язків держави та інвесторів у проєктах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов'язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments", - пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він повідомив, що в Україні вже є два пілотні проєкти в межах державно- приватного партнерства: маршрути Харків - Дніпро - Запоріжжя та Ягодин - Ковель - Луцьк. Ці проєкти реалізовуватимуть у партнерстві "Укравтодору" з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкту, вже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги Краковець - Львів - Броди - Рівне", - додав Кубраков.

Ухвалений законопроєкт встановлює також вимоги до загального щорічного обсягу довгострокових зобов'язань у межах ДПП, регламентує механізм сплати концесійних платежів та передбачає спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення виплат.

Також встановлено додаткові джерела фінансування держбюджету: штрафи за порушення габаритно-вагового контролю та плата за користування автошляхами із загальною масою понад 12 тонн.

Цьогоріч у межах президентської програми "Велике будівництво" планують збудувати і відремонтувати 5500 км державних доріг та 300 мостів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, пише сайт ОП.