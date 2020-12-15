Рада ухвалила держбюджет-2021

Верховна Рада ухвалила законопроект Про державний бюджет України на 2021 рік.

За ухвалення закону проголосували 289 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів. Проти проголосували 38 нардепів, 16 - утрималися.

Згідно з пояснювальною запискою, доопрацьований до другого читання проект Бюджету-2021 передбачає:

- доходи проекту державного бюджету на 2021 рік (без трансфертів) у сумі 1 081 697,0 млн грн, у тому числі доходи загального фонду - 949 468,1 млн грн, та пропонується збільшити порівняно з І читанням на 20 935,67 млн грн, у тому числі по загальному фонду на 13 492,25 млн грн.

- видатки проекту держбюджету на 2021 рік у сумі 1 328 201,6 млн грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 183 854,4 млн грн.

- у проекті Державного бюджету України на 2021 рік на друге читання видатки на національну безпеку і оборону передбачено в обсязі 267 287,8 млн грн або 5,93 % ВВП. При доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2021 рік на друге читання видатки на безпеку і оборону за загальним фондом збільшено на 158,7 млн грн.

- необхідність зменшення боргового навантаження на економіку та позицію народних депутатів України, громадськості щодо зменшення дефіциту в доопрацьованому проекті Бюджету-2021 на 23 718,5 млн грн або 0,5% ВВП, у тому числі по загальному фонду 24 548,7 млн грн.

Серед основних факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання, як вказано, є врахування пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6500 грн, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету.

Відповідаючи на запитання під час виступу в уряді, міністр фінансів зазначив, що за пропозицією нардепів, є п. 3 ухвали, який голосується разом з бюджетом, яким передбачено створення спеціального фонду для здійснення заходів, пов'язаних з вакцинацією населення і запобігання поширення коронавірусу, зокрема підвищення заробітної плати працівників медзакладів.

Напередодні Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік ухвалити в другому читанні та в цілому з урахуванням низки пропозицій, зокрема, спрямувати донараховані податок на прибуток і дивіденди внаслідок усунення порушень, виявлених аудитом НАК "Нафтогаз України" та дочірніх підприємств, у спецфонд на вакцинацію від коронавірусу.

Напередодні голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов повідомив, що комітет доопрацював поданий Урядом проект закону та зміг знайти компромісні рішення з деяких важливих позицій.

Зокрема, замість прямого зарахування 13,44% акцизу на пальне громадам, де є АЗС, схвалене компромісне рішення: 40% субвенції обласним бюджетам на фінансове забезпечення ремонту, утримання та експлуатації доріг будуть спрямовані бюджетам громад сіл, селищ та міст пропорційно довжині комунальних доріг.

Водночас, сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроект No 4100- д про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Документ має врегулювати питання, пов'язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Водночас, нардепи під час голосування підтримали низку поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального - No 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок No 445- 448.

Зазначимо, що за словами нардепів, Верховна Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга - на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.

Після цього Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб "збалансувати" проект Бюджету на 2021 рік.

Пізніше Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (No4100-д).

Зі слів члена комітету Олексія Гончаренка, комітет пропонує зберегти поправку, яка на постійній основі залишить у загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їхній території.

Нагадаємо, 14 грудня парламентський Комітет з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив проект бюджету на 2021-й рік.

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