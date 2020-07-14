Рада ухвалила закон про гральний бізнес

Верховна рада на засіданні у вівторок, 14 липня, ухвалила у другому читанні законопроект No2285-д, яким легалізувала гральний бізнес в Україні.

Законопроект підтримали 248 парламентаріїв.

Він, зокрема, передбачає запровадження виключного переліку видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні, а також введення системи ліцензування в цій сфері.

У документі прописані вимоги до гравців, до фінансового стану організаторів азартних ігор, встановлення відповідальності за порушення законодавства України в сфері грального бізнесу.

Регулювати все це планують Комісією щодо розвитку та регулювання азартних ігор (в підпорядкуванні Кабміну).

Законом буде дозволено розміщувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. При цьому резидентам держави-агресора заборонено мати гральний бізнес на території України.

Законопроект також передбачає створення в державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту і культури.

Нагадаємо, законопроект No2285-д про легалізацію грального бізнесу в Україні парламент ухвалив у першому читанні 16 січня 2020 року.

Розгляд проєкту закону в другому читанні ВР почала 30 червня. До документу було подано 3500 поправок.