Рада ухвалила закон про легалізацію криптовалюти

Верховна Рада ухвалила у другому читані і в цілому законопроєкт No3637 "Про віртуальні активи", який встановлює в Україні механізм правового регулювання сфери віртуальних активів, що легалізує ринок криптовалюти.

Як передає Укрінформ, документ підтримало 276 народних депутатів.

"Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У ній зазначається, що ухвалений документ дозволить українським блокчейн- компаніям легалізувати власні бізнес-процеси та офіційно працювати з банківською системою. Крім того, таку можливість матимуть і громадяни, які отримують доходи від операцій з віртуальними активами.

Також законопроєкт формує правове поле для роботи на ринку віртуальних активів, визначає правовий статус, класифікацію, права власності та інші ключові юридичні дефініції. Зокрема, визначає перелік професійних постачальників послуг на ринку віртуальних активів та їх реєстрацію.

Згідно із документом, регулятором ринку віртуальних активів будуть Міністерство та Комітет з питань цифрової трансформації України, в окремих випадках - Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків. У пояснювальній записці наголошується, що надання віртуальним активам юридичного статусу стимулюватиме розвиток нової індустрії в правовому полі держави та сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету коштом податків.

"Українці зможуть токенізувати права власності та отримають судовий захист прав на віртуальні активи. А міжнародні криптобіржі легально вестимуть діяльність на території України", - підкреслюється у записці.

Як повідомлялося, законопроєкт No3637 "Про віртуальні активи" був ще минулого року підтриманий парламентом у першому читанні та доопрацьований відповідно до поправок народних депутатів. Після цього, 28 квітня 2021 року, Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити даний законопроєкт у другому читанні.