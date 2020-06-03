Рада ухвалила закон про приєднання України до протоколу про е-накладну при перевезеннях

Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну" (No0035).

Рішення підтримали 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою ухвалення закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Додатковим протоколом до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських міжнародних автомобільних перевізників на ринку міжнародних перевезень товарів, забезпечення безпеки міжнародних перевезень, розширення можливостей ефективного використання транспортного потенціалу України.

"Удосконалення документообігу у сфері міжнародних автомобільних перевезень вантажів знизить фінансове навантаження на логістику та підвищить рентабельність міжнародних перевезень вантажів національними автомобільними операторами", - йдеться у документі.

Приєднання України до Протоколу розширить можливості українських перевізників щодо ефективного використання рухомого складу та розвитку бізнесу, сприятиме створенню нових робочих місць.

Очікується, що реалізація акта позитивно впливатиме на ринок праці, ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

