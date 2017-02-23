Рада упростила оформление наследства для ближайших родственников

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений".

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержали 278 нардепов.

Законом упрощена процедура оформления наследства для ближайших родственников наследодателя, которые имеют право на наследование по закону.

В частности, установлено, что обложению налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц объекты подлежат наследования, которые наследуются не только членами семьи наследодателя первой степени родства, как это предусмотрено действующими требованиями Налогового кодекса Украины, но и объекты наследования, наследуемого членами семьи второй степени родства.

Законодательным актом также установлено, что не проводится оценка объектов наследования для целей налогообложения, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степени родства, и уточнен порядок налогообложения подарков.

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