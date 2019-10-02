Рада упростила условия лицензирования хоздеятельности

Законопроект вводит новую санкцию за нарушение условий лицензирования.

Верховная Рада упростила условия лицензирования хозяйственной деятельности.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

"2 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию лицензирования хозяйственной деятельности в Украине. Цель законопроекта - упростить процедуры лицензирования для дерегуляции экономической деятельности", - говорится в сообщении.

Данный законопроект вводит новую санкцию за нарушение условий лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично. Такой вид санкции определяется как более эффективный, чем полное аннулирование лицензии, поскольку дает лицензиату возможность исправить выявленные нарушения лицензионных условий и после этого быстро восстановить действующую лицензию для своей деятельности.

В то же время, законопроект устанавливает порядок возобновления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования, а также порядок обжалования лицензиатом решения органа лицензирования о приостановлении действия лицензии.

Предполагается также, что при повторном представлении заявления о получении лицензии к заявлению необходимо будет добавлять только те документы, которые стали основанием для решения об отказе в его рассмотрении, при условии, что предварительно представлены документы, находящиеся в лицензионном деле, на момент подачи повторного заявления сохранили свою актуальность.

Кроме того, законопроект определяет, что аннулирование лицензии может быть осуществлено только в случае серьезных нарушений или их повторения.

Также вводятся новые условия для аннулирования лицензии - в случае признания недееспособным, ограниченно дееспособным, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим лицензиата; наличии акта о неустранении лицензиатом в течение срока приостановления действия лицензии нарушений, послуживших основанием для ее остановки.

В то же время, будет исключены основания для аннулирования лицензии в случае неуплаты лицензиатом за выдачу лицензии.

Более того, документ предлагает унифицировать размер штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования, а также совершенствует процедуры обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Среди обязательных условий для предоставления лицензии хозяйственной деятельности законопроектом определена обязательность безбарьерного доступа для маломобильных групп населения.

Ранее Рада отменила лицензирование телекомуслуг.