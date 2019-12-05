Рада утвердила закон по противодействию рейдерству

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект No0858 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству". За документ с технико- юридическими правками во вторник поддержали 362 народных депутата.

"При внедрении этого законопроекта Госреестр и Госгеокадастр будут действовать не в полуавтоматическом, а в автоматическом режиме обмена информацией, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и внести эти ведомости в кадастр в максимально сжатые сроки, и вводятся предохранители по поводу подделки документов нотариального типа", - сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект.

Законопроект устанавливает, что если сторона договора, желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, но не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока договора, должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора он продлевается на тот же срок и с теми же условиями.

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении, указано в документе.

Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком, но не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 5 тыс.

необлагаемых минимумов доходов граждан.

СОтметим, что согласно данным Опендатабот, в Украине ежегодно происходит около 400 рейдерских захватов, а за последние семь лет было зафиксировано 3242 случаев рейдерства.