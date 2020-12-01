Рада відтермінувала запровадження касових апаратів для ФОПів

Верховна Рада відтермінувала обов'язкове застосування РРО, реєстраторів розрахункових операцій, для фізосіб-підприємців.

Законопроєкт підтримали 319 народних депутатів.

Обов'язкове використання касових апаратів перенесли на рік - до 1 січня 2022 року - для ФОПів 2-4 груп.

Документ виключає кешбек - компенсацію покупцям, яким не видали чек.

Скасовує штрафи за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО.

Зменшує список ризикових видів діяльності.

Прив'язує всі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, у тому числі ліміт фіскалізації.

3 листопада спікер Дмитро Разумков анонсував законопроєкт про відтермінування запровадження обов'язкового касового апарата для ФОП. Документ не підтримали в 1-му читанні. Повторне голосування 17 листопада теж провалили.

Кілька разів підприємці виходили на мітинг під будівлю Верховної Ради. Вимагали, щоб обов'язкове запровадження касових апаратів для ФОПів перенесли.