Рада відтермінувала запровадження касових апаратів для ФОПів

Верховна Рада відтермінувала обов'язкове застосування РРО, реєстраторів розрахункових операцій, для фізосіб-підприємців.
Законопроєкт підтримали 319 народних депутатів.
Обов'язкове використання касових апаратів перенесли на рік - до 1 січня 2022 року - для ФОПів 2-4 груп.
Документ виключає кешбек - компенсацію покупцям, яким не видали чек.
Скасовує штрафи за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО.
Зменшує список ризикових видів діяльності.
Прив'язує всі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, у тому числі ліміт фіскалізації.
3 листопада спікер Дмитро Разумков анонсував законопроєкт про відтермінування запровадження обов'язкового касового апарата для ФОП. Документ не підтримали в 1-му читанні. Повторне голосування 17 листопада теж провалили.
Кілька разів підприємці виходили на мітинг під будівлю Верховної Ради. Вимагали, щоб обов'язкове запровадження касових апаратів для ФОПів перенесли.