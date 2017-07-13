Рада во втором чтении приняла изменения к бюджету-2017

Верховная Рада приняла во втором чтении изменения к бюджету-2017. За соответствующий правительственный законопроект проголосовали 226 народных депутатов.
Законопроектом увеличивается расходы на силовые структуры. В частности, ГПУ дополнительно получит 550 млн грн, из них на повышение зарплаты планируется потратить 450 млн грн.
На СБУ дополнительно планируется потратить 150 млн грн, на Нацигвардию - 230 млн грн, на Нацполицию - почти 1 млрд грн.
Также предусмотрено увеличение расходов на субсидии на 14 млрд грн.
Среди прочего Минобороны дополнительно получит 4 млрд грн.
Кроме того, предусматривается введение обязательной выплаты части долга по возмещению НДС облигациями, срок погашения которых составит 5 лет.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о Конституционном суде.