Радикальная партия собралась блокировать трибуну Рады из-за абонплаты за газ

Фракция Радикальной партии намерена блокировать трибуну Верховной Рады с 4 апреля, добиваясь отмены абонплаты за газ.

Об этом заявил глава фракции в кулуарах Верховной Рады.

"Сейчас мы обратились в Административный суд Киева с требованием отменить это решение НКРЭКУ. Мы будем требовать завтра первым вопросом поставить отчет Вовка, председателя НКРЭКУ. Если этого не будет сделано, решение не будет отменено, завтра не будет отчета Волка, фракция РПЛ будет блокировать парламентскую трибуну", - сказал Ляшко.

Он призвал членов партии в местных советах инициировать принятие обращений с требованием отменить решение НКРЭКУ по установлению абонентской платы за счетчики.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что введение абонплаты не приведет к повышению цены на газ, однако премьер Владимир Гройсман сообщил, что удорожание все-таки будет, и оно станет существенным.

С 1 апреля цена на газ для населения будет разделена на две составляющие: на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 3,2%) и абонплату за подключение к сетям.

Такую абонплату устанавливает профильная Нацкомиссия на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика). В тариф заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

По оценкам комиссии, абонплата составит около 92 гривен в месяц для самого распространенного счетчика.

Сейчас установлена конечная цена на газ для населения, которая составляет 6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки.