"Райффайзен Банк" приєднався до програми виплат "ковідної тисячі"

"Райффайзен Банк" з 29 грудня розпочав емісію карток за програмою "еПідтримка". Клієнти зможуть на неї отримати тисячу гривень грошової компенсації за повну вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"У "Райффайзен Банку" тепер можна оформити карту "еПідтримки" і отримати 1 000 гривень грошової допомоги за повну вакцинацію проти COVID-19. Для отримання цієї картки в Райфі зверніться до найближчого відділення банку або оформіть її онлайн", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що "Райффайзен Банк" став сьомим банком, який почав випуск таких карт.