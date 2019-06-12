Райсуд аннулировал лицензию украинского лоукоста SkyUp. Авиакомпания уже подала апелляцию

Барышевский районный суд Киевской области лишил лицензии украинского авиаперевозчика SkyUp из-за иска недовольной пассажирки.

Об этом сообщает avianews.

Соответствующее постановление суд вынес 25 мая. Через неделю, 4 июня, компания узнала об этом решение и подала апелляцию.

"Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольных услугами авиакомпаний, пишут отрицательные отзывы авиакомпаниям и в сети Интернет о том, что их не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений на борту самолета и многое другое, но в правовом государстве все это не может быть основанием для прекращения действия лицензии целой авиакомпании", - отмечают в SkyUp.

Там также сообщают, что, по собственным данным, пассажирка, которая подала иск, не пользовалась услугами авиакомпании и физически не могла купить билет на рейс Киев-Шарм-эль-Шейх, как указывает в иске, потому что такие рейсы являются чартерными и билеты на них не продаются. Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба.

"Профессиональная судья вынесла Определение о приостановлении лицензии целой авиакомпании на основании оценки рядового гражданина, не имея ни одного экспертного заключения. Может ли рядовой гражданин, без специального образования и подтверждающего его знания документа, дать экспертную оценку техническому состоянию воздушных судов авиакомпании и оценить уровень подготовки пилотов. Принимая Определение о приостановлении лицензии авиакомпании, судья Барышевского районного суда Киевской области взяла на себя полномочия Министерства инфраструктуры Украины и Госавиаслужбы Украины, которые являются регуляторами в сфере авиаперевозок. Именно они оценивают техническое состояние воздушных судов, пригодность и профессиональный уровень подготовки пилотов", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, 6 июня Государственная авиационная служба провела комплексную инспекционную проверку авиакомпании Yanair. Ревизоры выявили ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов, а поэтому приняли решение о приостановлении лицензии.