Ракета-носитель с украинским двигателем успешно вывела на орбиту европейский спутник с комодрома Куру во Французской Гвиане.

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, старт состоялся во вторник, 7 марта 2017 в 3:49 по киевскому времени.

Комплектация ракеты включала маршевый двигатель РД-843 4-ой ступени, который был разработан и изготовлен в Украине специалистами Конструкторского бюро Южное им. М.К. Янгеля и Южного машиностроительного завода им. Макарова.

Речь идет о запуске ракеты-носителя легкого класса Vega. Указанный пуск стал девятым в рамках программы Vega и первым в 2017 году.

Она вывела на орбиту спутник Sentinel-2B европейской программы глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus. Sentinel-2B - четвертый спутник проекта Copernicus.

Напомним, ранее ракета-носитель Antares-230 с транспортным грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.