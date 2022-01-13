Ракета SpaceX запустила український супутник "Січ 2-30"

Космічна компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту український супутник дистанційного зондування землі "Січ 2-30".

Про це повідомили у SpaceX.

Запуск в космос відбувся за допомогою ракети компанії SpaceX Falcon 9 13 січня 2022 року приблизно о 17:26 за київським часом з бази Космічних сил США

Український супутник запускають у межах спеціальної місії SpaceX Transporter-3. На борту ракети перебувають 105 космічних апаратів, зокрема мікросупутники та орбітальні транспортні засоби.

Дані супутника в Україні прийматиме та оброблятиме Центр управління польотами. Його було створено з нуля після втрати космічної інфраструктури в Євпаторії внаслідок анексії Криму.

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійшлась Державному космічному агентству України в 1,99 млн доларів.