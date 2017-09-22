Расходы на армию и безопасность съедят 156 млрд. грн

В проекте государственного бюджета на 2018 год Кабмин определил восемь сфер для приоритетного госфинансирования, - заявил в сессионном зале парламента министр финансов Украины Александр Данилюк, презентуя депутатскому корпусу основные положения госказны.

"Это - медицина, образование, социальная сфера, оборона, поддержка фермеров, дороги, децентрализация и энергоэффективность", - сказал глава Минфина.

По его словам расходы госбюджета на оборону и безопасность закладываются на уровне 5% ВВП, и "составляют около 156 миллиардов гривен".

"Хочу подчеркнуть, что независимо от развития экономической ситуации в Украине, ситуации на востоке страны финансирование украинской армии - первоочередная задача правительства. Тут важной составляющей является на только финансирование армии, а ее реформа", - добавил он.

Данилюк также уточнил, что в проекте госбюджета на следующий год предусматривается выделение 123 млрд. грн. на социальную защиту украинцев и субсидии.

"Эти расходы будут направлены, в частности, и на адресные субсидии, оплату коммунальных услуг(около 55 млрд грн)", - сказал министр финансов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что основой проекта государственного бюджета Украины на 2018 г. является рост экономики, наращивание производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение заработных плат.

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