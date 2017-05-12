Расследования "Схем": перед национализацией с "Приватбанка" на фирмы-пузыри было выведено 110 млрд гривен

110 миллиардов гривен перед национализацией "Приватбанка", которая состоялась в декабре 2016 года, были выведены на ряд фирм, которые существуют лишь на бумаге. Об этом в своем расследовании, которое было обнародовано в пятницу, 12 мая, сообщили журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и канала "UA:Первый".

Им удалось получить доступ к подготовленному аудиторской фирмой Ernst&Young проекта анализа финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка". Это последний перед национализацией независимый отчет, который показал реальное состояние его дел. Документ от 22 ноября 2016 года имеет гриф "Конфиденциально, для ограниченного использования".

Отметим, что в Ernst&Young по просьбе журналистов "Схем" подтвердить или опровергнуть подлинность документа и сообщить, вносились ли в него еще какие-то изменения, отказались от комментариев, ссылаясь на политику компании.

Согласно документу, аудиторы проверили крупнейших заемщиков и выявили: на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 миллиарда гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года цифра увеличилась до более 139 миллиардов гривен.

Согласно документу, говорится в расследовании, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля: задолженность 170 предыдущих заемщиков была переведена на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 миллиардов гривен.

С помощью Единого госреестра юридических лиц журналисты узнали адреса регистрации новых фирм, их учредителей и директоров и попытались с ними связаться.

Но в результате, сообщается в расследовании, "Схемам" не удалось пообщаться ни с одним учредителем или руководителем фирм, на которых "висят" миллиардные долги. По указанным в регистрационных документах номерам телефонов либо никто не отвечает, либо они уже не обслуживаются. По адресам регистрации этих фирм, их учредителей и руководителей журналисты никого не застали.

Журналисты "Схем" обратились к уже бывшим его акционерам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также экс-председателю правления банка Александру Дубилету по этому поводу, но никто из них не прокомментировал указанные факты.

Александр Шлапак, который возглавил "ПриватБанк" после его национализации, также от комментариев отказался, отметив: "До обнародования результата аудита и завершения внутреннего расследования не считаю ответственным что- то комментировать".

В Нацбанке говорят, что у заемщиков еще есть время, чтобы вернуть средства - до 1 июля 2017 года. "Если же этого не произойдет, то, конечно же, нынешний владелец "ПриватБанка" - Министерство финансов, менеджмент "ПриватБанка", его независимый наблюдательный совет должны начать те процессы, которые делают все банки, когда заемщики не погашают кредиты. Это претензионная работа, это суды с целью вернуть активы, которые были выведены из банка", - заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Экономисты считают, что вопрос, почему "ПриватБанк" не национализировали ранее, когда "дыра" в балансе была меньше, должно стать предметом отдельного расследования.

"Я уверен, что специалисты Нацбанка прекрасно знали (потому что весь рынок знал) про бизнес-модель функционирования "ПриватБанка", но почему они покрывали ее? Я думаю, что здесь отдельное расследование нужно проводить. Почему в 2015 году не было принято такого решения, не понятно. Если в 2015 году ущерб, который должны были нанести национализация или банкротство "Приватбанка", ориентировочно составила бы 80 миллиардов гривен, то в результате он может вырасти до 150 миллиардов гривен", - считает Эрик Найман.

Отметим, что ранее журналист и ведущий программы "Деньги" Александр Дубинский также опубликовал часть документов из проекта отчета аудиторов компании Ernst & Young, который опровергает слова главы НБУ Валерии Гонтаревой об убытках "Приватбанка" перед национализацией.

Глава финрегулятора заявляла, что аудиторы якобы обнаружили в банковском учреждении выдачу 97% корпоративного портфеля "связанным лицам". Журналист отмечает, что данные компании Ernst & Young этого не подтверждают.

"Так вот, согласно проекту отчета E & Y - убытки банка по итогам 2016 года, которые и стали основанием для такой безумной докапитализации (125 млрд грн - Ред.) - аудитором не подтверждены. Это означает, что сформированные банком резервы под "инсайдерскую задолженность" - взяты из воздуха", - отметил Дубинский.

Напомним, ранее Гонтарева заявила, что аудиторы нашли в "ПриватБанке" мошеннические операции на 16 миллиардов гривен. В последнюю ночь перед национализацией "Приватбанка" из финучреждения якобы вывели более 16 миллиардов гривен. Также она утверждала, что тщательная проверка в "ПриватБанке" установила, что корпоративные кредиты связанным лицам составляли не 97%, как считали ранее, а все 100%. Поэтому государству снова придется докапитализировать финучреждение.

Решение о национализации "ПриватБанка" Кабмин принял 18 декабря.