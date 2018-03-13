Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы - глава Газпрома

Процесс расторжения контрактов Газпрома и НАК Нафтогаз Украины займет 1,5-2 года. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с премьер- министром РФ.

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По- видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал он.

Ранее в Нафтогазе заявляли, что контракт на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года, то есть до его истечения, независимо от планов российской компании расторгнуть его через Стокгольмский арбитраж.

Контракт на транзит российского газа предусматривает, что решения Стокгольмского арбитража "являются окончательными и обязательными для всех сторон". Оспорить их можно лишь процедурно, что не повлияет на итоговое заключение судей. Если российская сторона откажется платить, Нафтогаз будет вправе в судебном порядке наложить арест на активы Газпрома за рубежом.

Напомним, Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.

Источник: Прайм