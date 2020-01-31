Размеры трудовых штрафов уменьшают - Закон

За первое нарушение нарушителю грозит лишь письменное предупреждение

Наконец Президент Украины подписал Закон Украины от 12.12.2019 г. No 378- IX, который вносит изменения в ст. 265 КЗоТ и уменьшает часть трудовых штрафов.

Будет закреплен новый механизм применения штрафных санкций, если работодатель нарушил законодательство впервые. В таком случае нарушителю грозит лишь письменное предупреждение.

Закон также предусматривает, что:

- до юрлиц и ФЛП, использующие наемный труд, и являются плательщиками единого налога I-III групп будут применять "предупреждение" в случае выявления впервые нарушения, связанного с фактическим допуском работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

- в случае уплаты юрлицом или ФЛП, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде, такое постановление будут считать выполненным.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) штраф для работодателей (не единщиков) уменьшат с 30 до 10 минимальных зарплат.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда грозит работодателям штрафом в размере 2 минимальных зарплаты вместо нынешних 10 минимальных заплат.

Интересно, что этот Закон подписали 31.01.2020 г., как раз тогда, когда завершаются совместные рейды налоговики и инспекторы труда по выявлению неоформленных работников. В свою очередь работодатели после такого визита смогут добровольно оформить всех работников в соответствии с действующим законодательством. Ведь именно новый закон предусматривает такую меру как предупреждение, которая ранее не определялась в ст. 265 КЗоТ.

При этом с 31.12.2019 г. действует обновленный Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде. К примеру, за отказ работодателя предоставить необходимые документы Гоструда расценит как препятствие проверке.

Бухгалтер.ua

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