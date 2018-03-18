Разработан законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности - эксперт

Председатель налогового парламентского комитета Нина Южанина вместе с командой под руководством президента Порошенко разработала альтернативный законопроект о создании нового органа - Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), главная цель которого - борьба с разворовыванием публичных финансов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Злата Симоненко, адвокат, эксперт РПР. По ее мнению, президентское бюро является "далекой копией" Службы безопасности Украины - по форме создания и назначения руководства и присущим функциям.

"Предполагается, что это бюро будет напрямую подконтрольно президенту Украины. Это противоречит не только требованиям МВФ, но и нормам Конституции Украины, в которой не предусмотрены функции, которыми Нина Южанина собирается наделить президента Порошенко, - отмечает автор. - Подчинение новообразованного института президенту искажает всю идею независимости такого органа. Согласно документу директора НБФБ назначает и увольняет президент по предложению конкурсной комиссии в составе девяти членов, которых предлагают парламент, правительство и сам глава государства".

Планируется, что бюро будет иметь доступ к информации о реестре избирателей, результатах аудита и к информации по кредитным историям, что не является объектом исследования для НБФБ.

"Удивляет и то, что бюро будет обеспечивать сбор биометрических данных (отпечатков пальцев, образцов ДНК и т.п.). Если НБФБ будет заниматься расследованием исключительно экономических преступлений, то ему не нужно собирать ДНК лиц, поскольку такая категория преступлений обычно расследуется через документы. Но президенту хочется иметь свой собственный банк информации о всех людях, и именно с этой целью прописывается возможность сбора НБФБ любой информации о лице, даже образцов ДНК", - подчеркивает эксперт.

Подробнее о создании органов для расследования экономических нарушений читайте в материале Златы Симоненко "Бюро коррупционной безопасности и Служба финансовых нерасследований" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".