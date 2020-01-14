Разумков предложил министрам отчитаться о премиях

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, во время часа вопросов к правительству министры отчитались о своих премиях.

Об этом сообщает УНН.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", - заявил Разумков.

Соответствующее решение также поддержали народные депутаты.

Как сообщалось ранее, с сентября по ноябрь 2019 года министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил более 90 тысяч гривен заработной платы.

Накануне также стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 млн гривен зарплаты.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальная зарплата составляет 4723 грн ($199,4). Это на 550 грн ($23,22) больше, чем в декабре 2019 года.

ATR.ua

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