Реализация энергомоста от Энергоатома чревата дестабилизацией энергосистемы Украины - мнение

Реализация проекта "Энергетический мост: Украина - Европейский Союз" может дестабилизировать энергетическую систему Украины. Проект на сегодня продвигает президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский при поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом пишет Капитал.

"НАЭК "Энергоатом" активно лоббирует запуск проекта "Энергетический мост: Украина - Европейский союз", который позволит экспортировать ток в Европу. Проект подается под красочными лозунгами повышения энергобезопасности страны. За кадром же остаются нелицеприятные подробности: реализация этого плана чревата высокими коррупционными рисками и дестабилизацией энергетической системы страны".

Как пишет издание, на сегодня есть два пути интеграции Украины в европейскую энергосистему - за счет поставок электроэнергии в рамках энергомостов или полной синхронизации. Правительство сделало ставку именно на полную интеграцию, подписав в прошлом году соглашение о сотрудничестве в проекте синхронизации с ENTSO-E - обществом европейских операторов, выполняющим согласно условиям Третьего энергетического пакета функцию регулятора энергорынка.

При этом "Энергоатом" продолжает лоббировать строительство энергомоста, когда с энергоблока No2 Хмельницкой АЭС электроэнергия будет экспортироваться по двум направлениям: по восстановленной ЛЭП 750 кВ на польский Жешув, а также действующей линией на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. При этом официальная Варшава, куда планируется экспортировать электроэнергию, не раз высказывала свое негативное отношение к проекту.

По словам журналистов, основной риск реализации проекта связан с низкой надежностью украинских линий электропередач, что, в свою очередь, может привести к перебоям поставки электроэнергии украинским потребителям.

"Энергосистема страны фактически будет находиться на грани коллапса. И самое интересное, что этот коллапс провоцирует генерация, задача которой - обеспечивать стабильность поставок электроэнергии. Главная задача подразделений "Энергоатома" - в первую очередь, обеспечивать током отечественных потребителей. Однако именно эту задачу ХАЭС выполнять не будет", - отмечает СМИ.

Кроме того, в последнее время компания "Энергоатом" и ее подразделение - Хмельницкая АЭС - не раз фигурировали в разного рода коррупционных скандалах. При этом именно на ХАЭС сделана главная ставка в реализации проекта "Энергетический мост: Украина - Европейский союз".

Журналисты также отмечают, что финансовый ресурс для реализации проекта, очевидно, будет найден за счёт увеличения тарифов. Иными словами, его придется оплачивать украинским потребителям.

"Оптовая рыночная цена электроэнергии увеличится минимум на 1%. Финансовая нагрузка для промышленных потребителей вырастет на 1,2 млрд грн в год, что негативно повлияет на конкурентоспособность отечественных товаров на экспортных рынках".

Напомним, глава НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Оксана Кривенко обвинила НАЭК "Энергоатом" в покупке урановой руды для АЭС по завышенным ценам, а также инициировала аудит НАЭК "Энергоатом". Речь идет не о стандартной проверке, а о forensic audit. Обычно его проводят в подрядных организациях, чтобы выявить факты мошенничества и урегулировать финансово-правовые споры