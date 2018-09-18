Реализация "Северного потока-2" приведет к полной зависимости ЕС от России, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что реализация энергетического проекта российского "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток- 2" приведет к полной зависимости Европы от Кремля.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Гройсмана, Москва под давлением мировой общественности может пойти на уступки - пообещать транзит газа через Украину - в обмен на запуск проекта. Но гарантий, что обещания будут выполнены, нет.

"Не существует никакой гарантии того, что Россия будет придерживаться своего обещания. По моему мнению, Россия может прибегнуть здесь к обману, чтобы реализовать этот проект, - сказал премьер. - Реализация "Северного потока-2" - это полная зависимость от России".

Он поблагодарил правительства Германии и лично канцлера Ангелу Меркель за их поддержку, их позицию в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины.

"И в качестве альтернативы ("Северному потоку", - ред.) мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями. Они надежны. Мы имеем уникальные хранилища", - подчеркнул Гройсман.

В этом контексте он обратил внимание, что ситуация в Азовском море, где постоянно задерживаются международные суда, - еще одно доказательство противоправных намерений агрессора.

"Это еще один элемент гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, а против всего демократического мира. Блокада иностранных торговых судов, заходящих в наши порты - это, по моему мнению, - бандитизм. Это серьезный сигнал миру, который требует серьезного ответа международного сообщества. Мы реагируем на это дипломатическими и правовыми средствами, а также усиливаем нашу обороноспособность", - добавил Гройсман.

Напомним, "Северный поток-2" - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода мощностью до 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта - EUR9,5 млрд. Ожидается, что газопровод запустят до конца 2019 года.

На встрече с Меркель 18 августа президент РФ Владимир Путин пообещал оставить "традиционный" транзит газа через Украину. В свою очередь, Меркель настаивала на "роли Украины в транзите газа в ЕС". Накануне этой встречи стало известно, что США готовят санкции против участников строительства газопровода. Против строительства также резко выступают Украина, страны Балтии и Польша.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал ЕС присоединиться к санкциям США, а также заблокировать проект "Северный поток 2". По его словам, проект не имеет никакого экономического или, с точки зрения ЕС, стратегического смысла, а реальный мотив России в строительстве трубопровода - в том, чтобы "лишить Украину своей транзитной роли".