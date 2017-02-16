Рейтинг экономических свобод: Украина потеряла 4 позиции, Беларусь и Россия существенно поднялись

В ежегодном рейтинге стран по уровню экономической свободы Украина потеряла 4 позиции и сейчас находится на 166 месте. Об этом сообщается в рейтинге исследовательской организации Heritage Foundation.

Украина попала в раздел "Депрессивные экономики мира" вместе с Афганистаном, Суданом, Анголой и другими странами.

В данном рейтинге Афганистан на три позиции выше Украины.

Лидером индекса этого года стал Гонконг, второе место занял Сингапур, на третьем месте оказалась Новая Зеландия.

Стоит отметить, что Беларусь поднялась со 157-го на 104 место, Россия также поднялась - с 153-го места на 114.

Как сообщали Українські Новини, Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса в 2018.