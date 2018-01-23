Ректор КПИ возглавил набсвет Укроборонпрома

Ректор Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт им. И. Сикорского Михаил Згуровский избран председателем наблюдательного совета ГК Укроборонпром. Заместителем председателя стал генерал-лейтенанта Ярослав Скалько, экс-главнокомандующий Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В то же время набсовет на своем заседании призвал Кабинет министров как можно скорее назначить еще двух членов наблюдательного совета. Они должны быть иностранными специалистами мирового уровня с международным военным и управленческим опытом, отмечается в сообщении. При этом, один из этих иностранных специалистов должен занять должность второго заместителя председателя.

Згуровский - ректор КПИ им. Игоря Сикорского, академик Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, трижды лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат премии В.М. Глушкова НАН Украины, профессор.