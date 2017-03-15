Ремонт Южного моста обошелся дороже на 11 млн гривен

В среду, 15 марта, в ходе проверки "Киевавтодора" Госаудитсужба выявила факт завышения стоимости ремонта дорожного покрытия Южного моста в Киеве на сумму в 11 миллионов гривен. Данную информацию обнародовал пресс-центр Государственной аудиторской службы.

Инспектирование выявило, что исполнители безосновательно увеличили объемы выполненных работ, вносили в акты о выполнении работ фиктивные данные об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно применили нормы и расценки.

В службе отметили, что один из представителей исполнителя препятствовал аудиторам провести повторную проверку стоимости выполненных работ на основании счета, предъявленного подрядчиком "Киевавтодору".

По документам общая сумма за выполненные работы составила более 46 миллионов гривен, что превосходит первоначальную смету.

Помимо этого были отмечены нарушения законодательства в сфере госзакупок. В частности, корпорация не отменила торгов и заключила с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 млн гривен, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документаций конкурсных торгов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, депутат Киевсовета сообщил, что в 2017 году в Киеве планируется новый ремонт дорог. В этот раз киевские власти решили ликвидировать реверс от моста Патона до Дарницкой площади.