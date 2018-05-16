Ремонтные работы на НСК "Олимпийский" завершены на 100%

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов констатирует, что ремонтные работы на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве, где 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом", полностью завершены.

"Сейчас работы выполнены на 100 процентов", - сказал И.Жданов во время презентации отчета о завершении ремонтных работ на главной арене финала Лиги чемпионов - НСК "Олимпийский".

Министр отметил, что в ходе работ были протестированы все системы обеспечения комплекса, осуществлены профилактические работы на крыше, ремонт осветительных приборов и электрических сетей.

Кроме того, увеличено количество камер видеонаблюдения с 300 до 500 штук.

По словам министра, на подготовку комплекса было потрачено 103 млн гривень.

И.Жданов добавил, что 18 мая комиссия Лиги чемпионов проведет стресс- тестирование всех систем комплекса, которые вводятся в эксплуатацию.

Как сообщалось, правоохранители провели на НСК "Олимпийский" учения по обеспечению безопасности в преддверии матча ЛЧ.

За правопорядком непосредственного на НСК "Олимпийский" и прилегающей территории в день матча будут следить 3,8 тыс. правоохранителей.