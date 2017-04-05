Решение МВФ стало знаковым для Украины - эксперт

Ананлитики рассчитывают, что уже к концу года Киев вернется на международные рынки облигаций Впервые за долгие годы Украина дошла до четвертого траша МВФ без срыва программы. Фото: expres.ua

Решение Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) является знаковым в свете исторического сотрудничества Украины с МВФ. Такое мнение выразила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По словам эксперта, последний раз Украина доходила до получения четвертого транша по программе МВФ 1998 г.

"Финансирование от МВФ и других официальных кредиторов является по-прежнему важным для экономики Украины в свете ухудшения внешнеторгового дефицита и растущего объема погашений по внешнему долгу (14 млрд дол в 2017-19 году, из них 7,5 млрд в 2019 году). В соответствии с нашим прогнозом , в этом году Украина сможет увеличить объемы заимствований от официальных кредиторов до 5,3 млрд долларов с 2,3 млрд долларов в 2016 г. и выйдет на рынок еврооблигаций с дебютным выпуском после реструктуризации", - добавила Белан.

Напомним, благодаря решению МВФ, Национальный банк Украины (НБУ) существенно смягчил два ключевых ограничения на валютном рынке, что повлияет и на бизнес, и на физических лиц.

Как известно, Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусмотрено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов. Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере одного миллиарда долларов.

Вчера, 3 апреля, Совет директоров МВФ завершил третий обзор экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что позволяет выделить Украине около 1 млрд долларов.

Решение о выделении транша было принято после дополнительного изучения экспертами МВФ возможного влияния торговой блокады на украинскую экономику и обновления макроэкономических прогнозов с учетом предоставленных оценок НБУ и Министерства финансов. В МВФ пришли к выводу, что ситуация будет умеренное влияние на темпы экономического роста и состояние платежного баланса и не будет представлять угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ.