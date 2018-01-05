Решение Стокгольмского арбитража: как Украину вытесняют с газового рынка ЕС

Итогом деятельности нынешнего руководящего состава «Нафтогаза» станет передача контроля за газовым рынком Украины иностранным компаниям вместе с «Газпромом».

Стокгольмский арбитраж наконец принял решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома».

В то же время, спекуляции вокруг решения не позволяют общественности оценить все риски для Украины и ее газового рынка в ближайшем будущем. Если отсеять манипуляции, пафос и искусственный патриотизм «Нафтогаза», то можно выделить 6 непосредственных результатах судебного спора «Нафтогаза» и «Газпрома».

Первое: «Нафтогаз Украины» требовал компенсации за переплату стоимости газа в период 2011-2015 гг. на сумму 14 млрд. долл. Суд не удовлетворил это требование. Более того, фактически решение суда означает, что в период с 2011 по 2015 г. Украина платила обоснованную рыночную цену газа, которая в то время составляла с харьковской скидкой 350-430 долл.

Второе: Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить 2 млрд. долл долга за поставленный газ. Долг был сформирован в четвертом квартале 2013 г. и во втором квартале 2014 «Нафтогаз» самостоятельно определил цену газа (268,5 долл.) и сумму, которую будет оплачивать «Газпрому». Эта часть решения является непосредственным и прямым финансовым проигрыш «Нафтогаза».

Третье: «Нафтогаз Украины» требовал полностью отменить условие «бери или плати». Суд не удовлетворил это требование и определил годовой объем газового контракта на уровне 5 млрд. куб. м, а обязательный выкуп («бери или плати») касается 4 млрд. куб. м.

Безусловным достижением является то, что объем условия «бери или плати» существенно сократился. С другой стороны «Газпром» не имеет обязательств продавать больше 5 млрд. куб. м. И, соответственно, другой объем импорта Украина все равно будет покупать по схемам реверса и переплачивать за газ. Ежегодный импорт Украина может составлять в последующие годы ориентировочно на уровне 11-15 млрд. куб. м.

Аргументы «Нафтогаза» вроде того, что компания спасла Украину от требования «Газпрома» по условию «бери или плати» на сумму более 50 млрд. долл вызывает только смех. Здесь позиция «Нафтогаза» полностью совпадает с позицией России, где утверждают, что такая сумма могла привести к банкротству государства, а не только «Нафтогаза». Однако, требования «Газпрома» по условию «бери или плати» еще с 2010 года были названы не соответствующими рыночным условиям, суд ожидаемо сократил объем условия «бери или плати».

Четвертое: Украина получила возможность осуществлять реэкспорт газа. Но воспользоваться этим правом будет сложно, поскольку традиционно на рынках ЕС сложились группы поставщиков газа. Поэтому даже поставка 1-2 млрд. куб. м газа на рынки ЕС будет малореалистичным процессом.

Пятое: Украина получила снижение цены на газ в соответствии с ценами одного из европейских газовых хабов (на данный момент 220-230 долл.). Но, как уже было сказано, по такой цене можно будет купить только 5 млрд. куб. м. или 30-40% от потребностей импорта Украины. Такие же условия «Газпром» предоставляет и большинству европейских компаний.

Шестое: Решение Стокгольмского арбитража предполагает, что вопрос контракта не должен регулироваться украинским законодательством. Это означает, что решение Антимонопольного комитета Украины о «штрафа» против «Газпрома» на сумму более 170 млрд. грн (6 млрд. долл.) будет скорее всего аннулировано.

Ключевым выводом решения Стокгольмского арбитража - и о чем избегает говорить «Нафтогаз» - является его негативное влияние на рынок газа Украины. В таком виде решение суда Стокгольма ведет к ускоренному выдавливания Украины с рынка газа ЕС, уменьшение роли Украины как транзитного государства и усиление роли посредников на газовом рынке Украины.

Решение арбитража Стокгольма фактически дает «Газпрому» без особых конфликтов завершить процесс минимизации отношений с «Нафтогазом». Этот процесс был начат в 2010 году и сейчас подходит к завершению. И «Газпром», скорее всего, безусловно радуется такому решению Стокгольмского арбитража.

И если «Нафтогаз» вместе с его руководителем Коболева, или его международными консультантами, также видят в этом радостную новость, то только с одной причине. Они в течение всего этого времени фактически подыгрывали в этом «Газпрому» и занимали политику сознательного вытеснения Украины с европейского рынка газа.

Ведь место «Нафтогаза» уже сейчас занимают и в будущем будут еще больше занимать международные трейдеры, биржевые спекулянты и разного рода посредники. Ранее рынок газа Украины контролировали посредники по типу «РосУкрЭнерго», а теперь это будут посредники со стороны ЕС.

И быстрое решение Стокгольмского арбитража по Украине (2014-2017 гг.) - еще одно свидетельство этого процесса. Практически все другие европейские компании судятся по 6-7 лет и не «вылезают» из Стокгольма подавая один иск за другим против «Газпрома». В то же время, договариваясь о компромиссах вне суда.

Скорость решения Стокгольмского арбитража также объясняется тем, что в 2019 году завершаются отношения «Нафтогаза» и «Газпрома». И нужно успеть за следующие 1-1,5 года договориться о новых условиях поставок газа как для Украины, так и о транзите газа для ЕС.

И, к сожалению, решение Стокгольмского арбитража в таком виде не дает шансов для Украины как для транзитного государства и как для государства покупателя газа. «Нафтогаз» в нынешнем виде, его руководители во главе с Коболева только помогают «Газпрома», России воплотить в отдельно взятой газовой сфере известный тезис одного из российских журналистов Леонтьева о том, что «нет такой страны - Украина». Украина превратится в площадку для торговли и транзита газа европейскими трейдерами и компаниями с одной стороны, и Россией - с другой стороны.

И когда «Нафтогаз» до самозабвения рассказывал о Стокгольмском арбитраже, то европейские партнеры Украины (и те же Snam, Eustream, Gasunie, GRTgas) в газовой сфере полным ходом вели переговоры с «Газпромом» о транзите и покупке газа после 2019 года. Как и «Газпром» со своей стороны активно налаживал братские отношения с компаниями из ЕС. И можно не сомневаться, что о «Нафтогазе» и государстве Украина никто там не говорил. Как результат, «Нафтогаз» вытеснят с европейского рынка газа, а его место займут европейские партнеры «Газпрома». И итогом деятельности нынешнего руководящего состава «Нафтогаза» станет передача контроля за газовым рынком Украины иностранным компаниям вместе с «Газпромом».

Юрий Корольчук член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Опубликовано 26.12.2017 Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.