Reuters: Реформы в Украине останавливаются, как только показатели начинают улучшаться

Издание Reuters отметило, что Украина постоянно нарушает условия соглашений с МВФ, не доводя процесс реформ до конца.

По данным исследования Reuters, начиная с 1994 года Украина получает половину запланированных траншей Международного валютного фонда (МВФ), которые предоставляются под обязательство проведения реформ в стране. Об этом Reuters написало 1 августа.

Издание отмечает, что работа над реформами в Украине останавливалась, как только показатели начинали улучшаться, и сейчас процесс реформ в Украине почти заморожен. При этом у Киева заканчивается время для получения очередного транша в рамках действующей программы МВФ на сумму $17,5 млрд.

Из-за проблем с финансированием у Украины могут быть проблемы с обслуживанием внешнего долга.

"Неизвестно, выполнит ли Киев требования МВФ о поднятии цен на газ и сохранении низкого дефицита бюджета, особенно учитывая то, что президентские и парламентские выборы не за горами. Хотя украинское правительство уверяет, что переговоры с Фондом продолжаются", - пишет Reuters.

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал в интервью изданию, что Украина часто начинала программу МВФ, получала несколько первых траншей, после чего украинские власти не хотели или не могли выполнять свои обязательства.

Долговые обязательства Киева достигнут пика в период с 2018-го по 2020 год. Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров рассказал, что многие из украинских политических лидеров пришли из бизнеса и относятся к переговорам с МВФ, как к деловой сделке. Они хотят "выжить сейчас" и не планируют на несколько лет вперед.

Reuters отмечает, что сотрудничество с МВФ остановилось из-за требований увеличить цены на газ для населения, которые искусственно поддерживались на низком уровне со времен СССР. Премьер-министр Владимир Гройсман согласился повысить цены в 2016 году, но не сделал этого. В 2009 году правительство Юлии Тимошенко тоже брало на себя обязательства повысить цены и получило за это $3,3 млрд помощи. Однако решение о повышении цены на газ отменили из-за протестов профсоюзов. Преемник Тимошенко Николай Азаров также согласился увеличить цены на газ на 50% в 2010 году, но в течение двух лет так этого и не сделал.

Украинские чиновники считают, что достигли успехов в реформах. В частности, они указывают на очистку банковского сектора и проведение изменений в "Нафтогазi". Председатель наблюдательного совета Нацбанка Богдан Данилишин отметил, что на этот раз Киев получил от Фонда четыре транша, хотя раньше прекращал сотрудничество после двух. Однако Нацбанк и бизнес-лидеры опасаются, что провал программы МВФ может иметь негативные последствия для финансовой стабильности в Украине.

"К сожалению, почти все правительства смотрят на займы МВФ как на способ залатать дыры во время финансовых кризисов, а не как на шанс построить инвестиционную уверенность и вывести страну на путь стабильного экономического роста. Противоположным примером была Турция, которая с 2001- го по 2011 год полностью выполнила несколько программ МВФ и чей ВВП вырос на 75% за это время", - заявил глава Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский.

Меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний - в апреле 2017 года.

7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.

13 июня Центр противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды, должны были рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде. НАБУ поясняло, что это может нивелировать работу детективов бюро за последние три года.

12 июля парламент принял во втором чтении и в целом законопроект No7441, которым вносятся изменения в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Среди прочего поддержаны поправки в закон "О Высшем антикоррупционном суде" о подотчетности ему апелляций по коррупционным делам. На внесении этих изменений настаивали в Международном валютном фонде и Госдепартаменте США.

В МВФ отмечают, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Установление рыночных цен на газ является одним из условий Фонда для продолжения сотрудничества с Киевом.

12 июля в Национальном банке Украины заявляли, что неполучение транша МВФ несет угрозу финансированию бюджетных расходов, а Европейская бизнес- ассоциация предупреждала о риске дефолта.