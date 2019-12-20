Reuters: Россия предложила Украине $3 млрд, чтоб закрыть судебное разбирательство

Россия предложила выплатить Украине около $3 миллиардов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за транзита газа.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Судебный спор заблокировал новую сделку по поставкам российского газа в Украину и в остальные страны Европы. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Сейчас переговоры по новому пакту продолжаются.

Как пишет Reuters, Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы о комментариях, а Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа. Об этом сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена "договориться" с Украиной относительно выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате компенсаций "Нафтогазу" и планирует продолжать транзит газа в Европу через Украину "на выгодных для обеих сторон условиях".

НАК "Нафтогаз" согласился отозвать свои исковые требования в новом арбитраже против "Газпрома", но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы.

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