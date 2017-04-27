Reuters: Санкции вызвали «короткое замыкание» в планах РФ построить две электростанции в Крыму

Реализация плана России по строительству двух электростанций в Крыму ценой 1,3 миллиарда долларов, призванного усилить энергонезависимость аннексированного полуострова и показать возможности Москвы осуществлять высокотехнологичные проекты вопреки западным санкциям, зашла в тупик.

Спустя два года после решения о проекте Россия столкнулась с препятствием из-за санкций, запрещающих поставку европейских и западных технологий в Крым, сказали четыре источника, знакомых с проектом.

РФ попала в ситуацию, когда инфраструктура практически готова, а основное оборудование не найдено: приобретенные ранее турбины не могут пойти в Крым из-за санкций Евросоюза, сказали источники. На станциях планировалось установить газовые турбины немецкого концерна Siemens, но он рискует нарушить санкции в случае поставки, что тормозит весь проект, сказали источники. Siemens категорически отрицал план поставки своих турбин в Крым.

Россия изучает покупку подходящих турбин в Иране, трансформацию проекта с установкой российского оборудования меньшей мощности или турбин западного производства, которые оказались в РФ до введения санкций. Но каждый из альтернативных вариантов сталкивается с проблемами, и чиновники не могут решить, что делать дальше.

Сага с покупкой оборудования для крымских станций демонстрирует, что санкции оказывают реальное влияние на Россию, несмотря на протесты официальных лиц. Это также проливает свет на процесс принятия решений при президенте Владимире Путине и говорит о тенденции давать практически невыполнимые громкие политические обещания, о чем свидетельствуют слова близких к Кремлю людей.

«Электростанции (в Крыму) строили под турбины Siemens, — сказал Reuters Алексей Чалый, в 2014 году исполнявший обязанности губернатора Севастополя. — Я в 2014 году предупреждал, что будут проблемы. В России за 20 с лишним лет утрачена способность производить турбины такой мощности… Мне было понятно, что это может кончиться плохо. Оно и кончилось плохо. Станции уже построили… а турбин нет», — сказал он.

Репортер Reuters, побывавший в феврале и марте рядом с одной из двух электростанций недалеко от Севастополя, видел возведенные металлические каркасы здания, краны и десятки строителей, работающих в корпусе, где разместятся турбины.

Сроки сдвигаются

Российские власти ожидали ввода первой очереди станций на 570 мегаватт в сентябре 2017 года, второй очереди с ростом мощности до 940 мегаватт — в марте 2018 года, на который выпадает годовщина аннексии Крыма и президентские выборы в России. Как ожидается, Путин будет баллотироваться на новый срок.

Станции должны усилить энергонезависимость полуострова, который в мае прошлого года РФ связала энергомостом через Керченский пролив со своей энергосистемой, но при пиковом потреблении этого недостаточно. «Сроки совершенно точно будут сдвинуты. Основная причина — невозможность поставки запланированных блоков в силу попадания под санкции», — сказал один из источников. Министерство энергетики РФ не ответило на письменный запрос Reuters.

Санкции Евросоюза, введенные за аннексию Москвой Крыма, запрещают поставку на полуостров технологий и оборудования, используемых в энергетическом секторе. За выполнением санкций ЕС должны следить страны, входящие в блок. Правительство Германии заявляло в прошлом, что нарушающим санкции немецким фирмам грозит наказание.

Выбранная властями РФ компания для строительства электростанций — Технопромэкспорт — контролируется госкорпорацией Ростех, обе находятся под санкциями США.

Текущее техническое решение обеих станций предполагает установку газовых турбин мощностью 160-187 мегаватт. Единственным российским производителем таких турбин является совместное предприятие Siemens и концерна «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова в Санкт-Петербурге, в котором у немецкого акционера 65 процентов.

По словам трех источников, российские чиновники и участники проекта пришли к выводу, что из-за санкций турбины Siemens установить в Крыму невозможно. «У Siemens ясная бизнес-политика: Siemens соблюдает все ограничения в рамках контроля за экспортом», — сказал представитель Siemens.

В 2015 году Технопромэкспорт купил у российского завода Siemens четыре газовые турбины. И покупатель, и продавец утверждали, что это оборудование не пойдет в Крым, а будет использовано на Тамани. Сейчас Технопромэкспорт говорит, что пытается их продать.

Представитель Технопромэкспорта в письменном комментарии сказал, что сроки ввода станций, скорее всего, будут сдвинуты, но это не связано с проблемой закупки турбин — возможная отсрочка вызвана изменением технических решений проектов, чтобы сделать их более эффективными и экологически чистыми. «На сегодняшний день все технические решения приняты», — сказано в комментарии без уточнения деталей. Дальнейшее изменение принципиальных технических решений не рассматривается, утверждает Технопромэкспорт.

Варианты

Минэнерго РФ обсуждает возможность установки на строящихся станциях турбин по 25 мегаватт, которые производит российский холдинг ОДК, входящий в Ростех, сказали два источника. Но консенсуса по этому варианту нет, при том что любое решение нужно принимать быстро.

«Сейчас идут параллельные работы по созданию инфраструктуры, сборке корпусов. Есть вариант переделать проект. Но решать нужно уже сейчас, так как скоро работы эти будут завершены», — сказал один из них.

Российские чиновники и глава Ростеха Сергей Чемезов, давний друг Путина, говорили, что РФ обсуждает покупку турбин в Иране. Однако два источника в российской машиностроительной отрасли сказали, что Иран не имеет собственной технологии выпуска газовых турбин средней мощности. По их словам, Тегеран может выпускать такие турбины по лицензии одной из глобальных инжиниринговых фирм или же мог ранее приобрести их у иностранных производителей. Не исключено, что иностранные компании будут против поставки произведенных ими турбин в Крым из-за санкционных рисков.

Третий вариант, озвученный в апреле министром энергетики РФ Александром Новаком, предполагает использование западных турбин, которые были куплены до санкций и сейчас лежат на складах в России. Технопромэкспорт сообщил в комментарии, что уже провел переговоры в различных странах со всеми владельцами турбин такого класса, произведенными до введения санкций.

По словам источника в электроэнергетической отрасли РФ, найти достаточное количество совместимых турбин от одного производителя трудно. И даже если полный набор будет найден, потребуется участие производителя для того, чтобы они заработали, что потенциально чревато нарушением санкций.

«Должен приехать человек от производителя с флешкой и ноутбуком и запустить, — сказал он. — Как это можно будет скрыть, я не представляю».

Анастасия Лырчикова, Антон Зверев