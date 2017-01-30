Reuters: «Северный поток-2» несет долгосрочные риски для Европы — глава «Нафтогаза»

Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию, считает глава украинской госкомпании Нафтогаз.

Российский Газпром согласовал в 2015 году проект магистрального газопровода из России в Германию. Однако критики полагают, что реализация задумки может ограничить маршруты поставок и энергетическую безопасность Европейского союза, получающего из России треть потребляемого топлива.

«Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как Nord Stream-2 будет запущен», — сказал в интервью «Рейтер» председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, годовая мощность планируемого подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью убьет этот маршрут поставок.

«Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения "Газпрома" в этой части Европы», — сказал Коболев.

Украина остается одним из самых последовательных противников «Северного потока-2». В настоящее время около трети поставок «Газпрома» в Европу идет транзитом через Украину. Однако страна может потерять статус транзитера и лишиться получаемых за прокачку миллиардов долларов, в случае строительства нового газопровода.

Коболев сказал, что европейские страны должны быть более осторожными в своих решениях, ведущих к усилению их зависимости от России.

«Когда не будет украинского маршрута, и Германия останется с двумя "Северными потоками", "Газпром" может использовать это для различных способов шантажа: более высокие цены, это может быть геополитическое давление, это может быть шантаж других соседей России, таких как Польша, Словакия», — сказал он.

Украина сама уже много лет спорит с Россией о цене газа. «Газпром» и «Нафтогаз» подали в международный арбитраж в Стокгольме иски, каждый на сумму примерно $30 миллиардов, оспаривая положения десятилетнего контракта, истекающего в 2019 году.

Коболев сказал, что Россия инициировала спор, чтобы представить Украину как ненадежного транзитного партнера и убедить Европу в преимуществах альтернативного трубопровода.

«Настоящая причина в том, что русские используют это как инструмент и оружие, чтобы продвигать свои идеи», — сказал он.

Коболев также сообщил, что «Газпром» не выполняет свои контрактные обязательства, в частности поставляет газ под более низким, нежели требуется, давлением. Это снижает надежность транзитных потоков в Европу.

Украина уже более года не покупает газ из России, полагаясь на собственную добычу и реверсные поставки из Европы.

Андреас Ринк