Рева: Наша цель - трехуровневая система пенсионного обеспечения

В Украине необходимо построить трехуровневую систему пенсионного обеспечения, заявляет министр социальной политики Андрей Рева. Об этом он сказал в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"Наша конечная цель - это построение трехуровневой системы пенсионного обеспечения: солидарной, обязательной накопительной и добровольной накопительной. То есть классической модели. Но в этой модели каждый уровень пенсионного обеспечения имеет свою судьбу. Так вот, при всех раскладах 75% базовой пенсии - это выплаты из солидарной системы", - сказал министр.

"Первое, что мы должны сделать, - навести порядок в солидарной системе. Если посмотреть нынешнее законодательство, а оно предусматривает введение второго уровня, общеобязательной накопительной, там четко поставлено требование, когда это возможно. Это возможно тогда, когда дефицит Пенсионного фонда будет сведена на нет. То есть когда будет достигнута стабильность нынешней солидарной системы. Если ее сегодня нет - нет условий для того, чтобы ее сегодня сделать", - считает Рева.

Впрочем, добавляет он, это не значит, что такая возможность не возникнет завтра.

Как сообщалось, Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье, передает "Экономическая правда". В свою очередь Розенко заявил, что сейчас Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий с октября и отмену их налогообложения.